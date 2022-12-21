Путин в этом году не будет оглашать послание Федеральному собранию, - Песков

В Кремле подтвердили, что до Нового года оглашать послание Федеральному собранию Владимир Путин не будет.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "географически" это произойдет уже в следующем году, передает РИА Новости. Он добавил, перенос связан с "очень напряженным" рабочим графиком главы государства.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что послания президента России Федеральному собранию в текущем году не будет. "Предподготовка" к мероприятию велась, но до масштабной работы над текстом в Администрации президента дело так и не дошло. Источник пояснил, что послание лучше оглашать, когда станет более понятной обстановка в зоне специальной военной операции.