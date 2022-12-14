14 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: youtube.com

Конституция не указ Путину, когда он определяет сроки послания Федеральному собранию - Клишас

Конституция РФ не устанавливает сроков послания президента, он сам определяет его сроки и порядок, передает РИА Новости слова сенатора, главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Ранее источник ТАСС в парламенте заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ может состояться уже в 2023 г.

"Послание должно проводиться раз в год, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет", - заявил инсайдер.

Теги: конституция, владимир путин, послание федеральному собранию, андрей клишас



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