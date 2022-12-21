21 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: youtube.com

Послание Путина парламенту переносится на следующий год

Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в текущем году не будет.

"Предподготовка" к мероприятию велась, но до масштабной работы над текстом в Администрации президента дело так и не дошло. Послание лучше оглашать, когда станет более понятной обстановка в зоне специальной военной операции, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к АП.

По словам экспертов, глава государства в своем обращении традиционно говорит о будущем и в условиях нынешней "динамичной повестки", а значит послание действительно стоит перенести.

Обычно посланию предшествует длительная подготовка. Кабмин должно проработать под него всю необходимую информацию, в том числе социальные инициативы, которые может обнародовать президент. Также идеи к посланию собираются с экспертов.

Политолог Александр Асафов считает, что Владимир Путин регулярно присутствует в публичной повестке», а впереди еще и заседание Госсовета. Но послание — это не просто широкий публичный разговор, это важное государственное мероприятие с понятными задачами, подчеркивает эксперт.

Ранее уже сообщалось, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ может состояться уже в 2023 году. Конституция РФ не устанавливает сроков послания президента, он сам определяет его сроки и порядок.

Теги: Путин, послание



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