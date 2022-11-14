Путин до конца года огласит послание Федеральному собранию - Песков

Президент России Владимир Путин пока планирует огласить послание Федеральному собранию до конца текущего года, при этом точной даты мероприятия пока нет, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. " По датам, когда будет точное уже понимание, мы обо всем сообщим", - сказал он.

Обычно послание оглашается в начале года, а ключевые моменты из него становятся ориентиром для работы властей. В этом году в Кремле ссылались на загруженность президента в связи с СВО.