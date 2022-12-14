В парламенте придумывают оправдания для Путина, который до сих пор не огласил послание

Российские парламентарии придумывают все новые и новые оправдания для затянувшейся после предыдущего президентского послания паузы. Так, сенатор Андрей Клишас заявил, что глава государства сам определяет сроки оглашения послания Федеральному собранию, и Конституция с ее указанием на "ежегодность" такого мероприятия президенту не указ.

А теперь еще и коммунист, зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельшиков заявил РИА Новости, что в Конституции не указан формат послания, и президент может прислать парламенту этот документ и в письменном виде.

"В письменном виде послания президента Федеральному собранию не бывает, оно возможно в следующем году, призываю не гадать", - заявил на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Если открыть ст. 84 Конституции, то из содержания чётко следует, что есть полномочия Президента, порядок реализации которых определяет непосредственно Конституция, фед. конституционный или фед. закон. А есть полномочия, порядок реализации которых Президент определяет самостоятельно, в том числе сроки реализации, так как Конституция никакой специальной оговорки не содержит - именно так в части обращения с ежегодными посланиями к Федеральному Собранию", - пишет, между тем, глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале (авторское написание сохранено – прим. ред.).

Напомним, предыдущее послание президента было оглашено в феврале 2021 года. В этом году его еще не было, и, по данным некоторых источников, уже не будет.