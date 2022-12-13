13 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: youtube.com

Путин не будет обращаться к Федеральному собранию 27 декабря

Президент России Владимир Путин не будет обращаться с посланием к Федеральному собранию 27 декабря.

"Предположение о том, что послание президента парламенту запланировано на 27 декабря, не соответствует действительности", - заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на источник в Госдуме, что оглашение послания может состояться 27 декабря.

При этом ранее Песков заявил, что Путин планирует огласить послание до конца года, на что у него остается две недели. По еще одной версии, которая появлялась в Telegram-каналах, обращение будет 21 декабря.

Президент традиционно обращается к Федеральному собранию с программной речью в начале года, но в 2022-м этого не произошло из-за начала специальной военной операции.  

Теги: послание федеральному собранию, владимир путин, дмитрий песков



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