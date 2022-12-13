Послание президента Федеральному собранию может состояться 27 декабря

Послание президента Федеральному собранию может состояться 27 декабря. Об этом сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

По его словам, "не совсем однозначно, но такая информация прошла".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует огласить послание Федеральному собранию до конца текущего года.

Обычно послание оглашается в начале года, а ключевые моменты из него становятся ориентиром для работы властей. В этом году в Кремле ссылались на загруженность президента в связи с СВО.