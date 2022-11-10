10 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: youtube.com

В Кремле ведется подготовка к посланию президента Федеральному собранию

В Администрации президента России начали готовить послание главы государства Федеральному собранию.

Подготовка началась несколько дней назад. Когда Владимир Путин огласит послание, пока неясно.

"Пока не могу [прокомментировать] ", - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать, действительно ли началась подготовка послания.

Как заявила политконсультант, в прошлом сотрудник Администрации президента Мария Сергеева, фактически это будет послание перед большой политической кампанией 2023–2024 годов. "Менее чем через полтора года состоятся выборы президента, поэтому заложенные в послании меры и месседжи будут работать на эту кампанию", — заявила она, напомнив, что традиционно послание делится на внешнеполитическую, внутриполитическую, социальную и экономическую части.

"Безусловно, в связи со специальной военной операцией от социальной части будут ждать мер по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, от экономической — мер, направленных на укрепление экономики в условиях беспрецедентных санкций", — заявила эксперт. Она не исключила, что много внимания будет уделено патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Политолог Алексей Макаркин считает, что международная составляющая послания будет носить яркий антизападный характер — это видно по последним выступлениям главы государства. Что касается внутренней составляющей, то, как считает Макаркин, "надо будет показать, что ситуация в стране контролируется".

"Не думаю, что Путин будет говорить о макроэкономике, ключевой ставке, экономических стратегиях. Вероятнее всего, он коснется тем, которые волнуют обычных людей, — это доходы населения и тарифы ЖКХ", — заявил доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

Он напомнил, что в третьем квартале 2022 года произошло заметное падение реальных располагаемых доходов (на 3,4%), и всех интересует, что будет дальше — с зарплатами, пенсиями, социальными пособиями, сообщает РБК.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о времени, когда Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию.

Теги: послание президента, федеральное собрание



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