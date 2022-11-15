15 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: cdni.rt.com

Турция проведет спецоперацию против курдских боевиков в Сирии, - Reuters

Анкара планирует провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

По его словам, спецоперация против курдских формирований в Ираке продолжается, после ее завершения Турция будет готова перейти к целям в Сирии.

Ранее сообщалось, что Ахлам Альбашир, подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле, призналась в связях с РПК, которая в Турции считается террористической.

СМИ писали, что гражданка Сирии прошла обучение в разведшколе РПК в сирийском Кобани, где давали уроки американские военные.

Теги: турция, курды, сирия, спецоперация



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