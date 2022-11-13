13 Ноября 2022
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Происшествия За рубежом
Фото: REUTERS

В Стамбуле прогремел взрыв: известно о шести погибших и десятках пострадавших

В столице Турции прогремел взрыв. Погибли шесть человек, более 60 пострадали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора провинции Арли Ерликая, ЧП произошло в 16.20 (время совпадает с московским), на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Сообщается, что недалеко находится российское консульство.

Доступ к месту происшествия закрыт. Силы безопасности эвакуируют все прилегающие к ней улицы

Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи со взрывом, в качестве причины рассматривается теракт.

Эрдоган также сообщил, что, по предварительным данным, у взрыва на Истикляле есть признаки терроризма. В причастности к взрыву, по его словам, подозревается женщина.

Новостной портал Mynet отмечает, что источником взрыва могла стать оставленная на улице сумка, начиненная взрывчаткой. После взрыва анализируются записи со всех видеокамер. Проводится расследование, чтобы выяснить, где была оставлена сумка.

Президент Турции пообещал, что ответственные за взрыв в Стамбуле "будут наказаны по заслугам".

Также сообщается, что власти Турции ввели временный запрет на публикацию в СМИ новостей о взрыве. Он требует соблюдать принципы предоставления информации, указанные в законах, и избегать публикаций, которые "могут вызвать страх, панику и беспорядки в обществе или послужат целям террористических организаций".

На фоне введения запрета пользователи в Турции начали испытывать трудности с доступом к соцсетям.

Теги: взрыв, Стамбул, теракт



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