Рабочая партия Курдистана заявила о непричастности к теракту в Стамбуле

Рабочая партия Курдистана отрицает причастность к теракту в Стамбуле.

"РПК заявила, что не имеет отношения к взрыву на улице Истикляль в Таксиме", - сообщил курдский телеканал Rudaw.

Напомним, полицейские задержали подозреваемого в установке бомбы. По данным полиции Стамбула, женщина, совершившая теракт, заявила, что ее обучали курдские боевики. Гражданка Сирии призналась в связях с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции считается террористической.

Глава МВД республики Сулейман Сойлу заявил, что Турция отказывается принимать соболезнования от США после теракта на улице Истикляль.

"Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание", - сказал министр.