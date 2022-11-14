Глава МВД Турции усомнился в искренности реакции США на теракт в Стамбуле

В Турции прокомментировали соболезнования, выраженные США в связи с терактом в Стамбуле.

Глава МВД республики Сулейман Сойлу заявил, что Анкара ответит "на это послание" в ближайшее время.

"Думаю, сегодняшнее соболезнование, сделанное США, можно оценить так, как если бы убийца пришел одним из первых на место происшествия", — цитирует Сойлу агентство Anadolu.

"Ответ на это заявление будет четким, надеюсь, в ближайшее время", - подчеркнул министр.

Он добавил, что "неискренность так называемых союзников" Турции очевидна, Анкара поняла послание, "переданное совершенной акцией насилия".

Сойлу предупредил, что те, кто "виновен в горе" в районе Бейоглу, могут "испытать боль в разы больше".

Также глава МВД Турции заявил, что Анкара знает, где координировалось нападение.

Напомним, полицейские задержали подозреваемого в установке бомбы. Ранее вице-президент Турции подтвердил, что исполнителем теракта была женщина. Предварительные данные указывают на причастность к организации теракта Рабочей партии Курдистана (РПК) и курдских Отрядов народной самообороны (YPG).