В Турции отказались принимать соболезнования США по поводу теракта

Глава МВД республики Сулейман Сойлу заявил, что Турция отказывается принимать соболезнования от США после теракта на улице Истикляль.

"Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства", — приводит слова министра телеканал CNN Türk.

Он добавил, что "сегодняшнее соболезнование, сделанное США, можно оценить так, как если бы убийца пришел одним из первых на место происшествия".

ЧП произошло 13 ноября на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Недалеко находится российское консульство.

В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двух из них оценивается как тяжелое. Также трое граждан РФ пострадали в результате теракта в Стамбуле. Об этом сообщило Генконсульство РФ. Уточняется, что в настоящее время угроза их жизни отсутствует, передает РИА Новости.

Полицейские задержали подозреваемого в установке бомбы. Ранее вице-президент Турции подтвердил, что исполнителем теракта была женщина. Предварительные данные указывают на причастность к организации теракта Рабочей партии Курдистана (РПК) и курдских Отрядов народной самообороны (YPG).