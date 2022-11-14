14 Ноября 2022
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Происшествия За рубежом
Фото: REUTERS

Возросло количество пострадавших в результате взрыва в Стамбуле

В результате взрыва на улице Истикляль в центре Стамбула пострадал 81 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает TRT Haber со ссылкой на вице-президента Турции Фуата Октайя.

"Нападавшей была женщина, взорвавшая бомбу. В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двух из них оценивается как тяжелое",— заявил он.

Отмечается, что власти в короткие сроки завершат расследование происшествия, а все виновные понесут наказание.

Напомним, граждане России, согласно предварительным данным, не пострадали при взрыве.

Теги: взрыв, Стамбул, Турция



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