Возросло количество пострадавших в результате взрыва в Стамбуле

В результате взрыва на улице Истикляль в центре Стамбула пострадал 81 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает TRT Haber со ссылкой на вице-президента Турции Фуата Октайя.

"Нападавшей была женщина, взорвавшая бомбу. В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двух из них оценивается как тяжелое",— заявил он.

Отмечается, что власти в короткие сроки завершат расследование происшествия, а все виновные понесут наказание.

Напомним, граждане России, согласно предварительным данным, не пострадали при взрыве.