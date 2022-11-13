Россиян среди пострадавших во время взрыва в Стамбуле нет

Граждане России, согласно предварительным данным, не пострадали при взрыве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе генконсульства РФ в Стамбуле.

"По информации турецкой стороны, в результате теракта, произошедшего 13 ноября на ул.Истикляль в Стамбуле, погибло шесть и ранено 53 человека. По имеющимся у генерального консульства предварительным данным среди пострадавших российские граждане отсутствуют. Генеральное консульство продолжает отслеживать ситуацию", - говорится в сообщении.

Напомним, ЧП произошло в 16.20 (время совпадает с московским), на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Сообщается, что недалеко находится российское консульство.

Доступ к месту происшествия закрыт. Силы безопасности эвакуируют все прилегающие к ней улицы

Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи со взрывом, в качестве причины рассматривается теракт.