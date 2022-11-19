19 Ноября 2022
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Болгарии задержаны возможные причастные к теракту в Стамбуле

Болгарская полиция задержала пятерых подозреваемых в причастности к теракту на улице Истикляль в Стамбуле, унесшему жизни шести человек. Отмечается, что среди задержанных есть граждане Молдавии и лица арабского происхождения.

Официальный представитель прокуратуры Болгарии Сийка Милева подтвердила информацию о задержании, уточнив, что четверо из пяти человек задержаны на 72 часа, а в суд внесено требование об их постоянном аресте, пишет ТАСС, приводя сообщение Болгарского национального телевидения, ссылающегося на источники в правоохранительных органах. По предварительным данным, задержанные оказывали организаторам теракта логистическую и коммуникационную поддержку.

Расследование болгарского следа ведут специалисты сектора противодействия терроризму Софийской городской прокуратуры.

Теги: Теракт, Стамбул



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