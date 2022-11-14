Задержан предполагаемый исполнитель теракта в Стамбуле

Полицейские задержали подозреваемого в установке бомбы на туристической улице Истикляль в Стамбуле, он на допросе, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала TRT World.

По его словам, предварительные данные указывают на причастность к организации теракта Рабочей партии Курдистана (РПК) и курдских Отрядов народной самообороны (YPG), пишет Regnum. Обе группировки признаны Анкарой террористическими.

Ранее вице-президент Турции подтвердил, что исполнителем теракта была женщина.

Напомним, ЧП произошло 13ноября на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Недалеко находится российское консульство.

В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двух из них оценивается как тяжелое. Граждане России, согласно предварительным данным, не пострадали при взрыве.