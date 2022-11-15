15 Ноября 2022
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Происшествия За рубежом
Фото:irak-2003.ru

Подозреваемая в теракте в Стамбуле обучалась в разведшколе, где давали уроки американские военные, - СМИ

Ахлам Альбашир, подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле, прошла обучение в разведшколе Рабочей партии Курдистана (РПК) в сирийском Кобани, где давали уроки американские военные, пишет газета Yeni Şafak.

Как сообщалось, гражданка Сирии призналась в связях с РПК, которая в Турции считается террористической. Женщина рассказала, что ее готовили как офицера специальной разведки, пишет издание.

По словам Альбашир, она получила инструкции для подготовки теракта "от близкого человека Ферхата Абди Шахина под кодовым названием Мазлум Кобани, главаря террористической организации PKK/YPG/SDG в Айн-аль-Арабе", сообщает газета.

Женщина незаконно въехала в Турцию через Африн-Адлиб четыре месяца назад. Как выяснила полиция, она передвигалась по Стамбулу с мужчиной - членом организации, чтобы выглядеть как супруги, пишет РИА Новости.

Также установлено, что Альбашир пообещали переправить в Грецию, однако, по данным полиции, террористку планировали убить в Стамбуле.

Ранее Глава МВД республики Сулейман Сойлу заявил, что Турция отказывается принимать соболезнования от США после теракта на улице Истикляль. "Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание", - сказал министр.

Теги: теракт, стамбул, разведшкола, американские военные



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