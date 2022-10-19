Шесть судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины

Шесть судов с сельхозпродукцией вышли сегодня утром из портов Украины в рамках реализации зерновой сделки, сообщило Минобороны Турции.

"Вывоз зерновых, как планировалось, осуществляется на безопасной основе. Сегодня из портов Украины вышли шесть судов с сельхозпродукцией", - цитирует ТАСС сообщение Минобороны Турции, размещенное в Twitter.

По данным властей Турции, с 1 августа, когда была начата реализация "продуктовой сделки", с Украины по морскому гуманитарному коридору вывезено порядка 8 млн т сельхозпродукции.

Напомним, 22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов и удобрений на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.

В конце августа российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что из 34 судов с продовольствием, вывезенным с Украины в рамках продуктовой сделки, лишь одно направилось в Африку, в то время как западные страны требовали вывозить зерно для предотвращения голода именно в бедных странах.

Позже президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, сообщил о том, что практически всё вывозимое с Украины зерно направлено в страны ЕС, а не в беднейшие страны.

"Для последних было загружено только два корабля из 87, на них увезли 60 тыс. т зерна из 87 млн т", - сказал Путин, уточнив, что стоит задуматься, чтобы ограничить вывоз зерна по этому направлению.