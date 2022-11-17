Песков - о "зерновой сделке": ООН заверила, что работа по экспорту российских товаров будет финализирована

17 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков - о "зерновой сделке": ООН заверила, что работа по экспорту российских товаров будет финализирована

В Кремле прокомментировали продление соглашения о черноморском зерновом коридоре на 120 дней.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ получила заверения ООН, что работа по экспорту ее товаров, в том числе удобрений, будет финализирована.

Так он ответил на вопрос о том, были ли учтены все озабоченности России при принятии решения о продлении "зерновой сделки".

"Было совместное заявление США, Великобритании и ЕС, в котором говорится об изъятиях в режиме санкций для российских экспортеров продовольствия и удобрений. Это важное продвижение в позитивном ключе, и эта работа будет финализирована с тем, чтобы полностью разблокировать все прямые и косвенные проблемы, которые на этом пути стоят", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что вариант продлить "зерновую сделку" бессрочно не рассматривался, передает РИА Новости.

Напомним, о продлении сделки сообщил сегодня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. в МИД РФ подтвердили эту информацию.

Теги: песков, зерновая сделка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети