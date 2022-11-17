Песков - о "зерновой сделке": ООН заверила, что работа по экспорту российских товаров будет финализирована

В Кремле прокомментировали продление соглашения о черноморском зерновом коридоре на 120 дней.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ получила заверения ООН, что работа по экспорту ее товаров, в том числе удобрений, будет финализирована.

Так он ответил на вопрос о том, были ли учтены все озабоченности России при принятии решения о продлении "зерновой сделки".

"Было совместное заявление США, Великобритании и ЕС, в котором говорится об изъятиях в режиме санкций для российских экспортеров продовольствия и удобрений. Это важное продвижение в позитивном ключе, и эта работа будет финализирована с тем, чтобы полностью разблокировать все прямые и косвенные проблемы, которые на этом пути стоят", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что вариант продлить "зерновую сделку" бессрочно не рассматривался, передает РИА Новости.

Напомним, о продлении сделки сообщил сегодня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. в МИД РФ подтвердили эту информацию.