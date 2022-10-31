Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке

В Минсельхозе заявили о том, что Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерна в ближайшие четыре месяца, а также полностью заместить украинское зерно на мировом рынке по приемлемым ценам.

"С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых. В том числе, мы это будем делать с участием нашего надежного партнера - Турции", - сказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в эфире "России 24", его слова приводит "Интерфакс".

Если смотреть на ситуацию в целом, говорит министр, то, учитывая урожай нынешнего года, Российская Федерация полностью готова заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам. По его словам, зерновая сделка "не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле их усугубила".

"Мы видим, куда направлялись суда из Украины, - Италия, Испания, Нидерланды. <...> По некоторым грузам, особенно по рапсу, по кукурузе, по соевым бобам доля стран ЕС составляет от 60% до 100%. То есть вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию", - сказал Патрушев.

Кроме того, сами поставки в рамках зерновой сделки были несущественны и не могли оказать заметное влияние на ситуацию в мире. По оценке Минсельхоза, за три с небольшим месяца действия сделки нуждающимся странам было поставлено порядка 500 тыс. т зерновых. При этом основной объем зерна беднейшие страны купили у Украины за свой счет, заявил Патрушев.