Зерновая сделка не должна работать без России, - Небензя

Москва не обязана следовать заключенным без ее участия соглашениям о проходе кораблей через Черное море. При этом Россия "не может допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра" и будет вынуждена "принять самостоятельные меры по контролю пропущенных совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов".

"Исходим из того, что заключенные между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля "черноморская инициатива" без нас выполняться не должна. А принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают", - цитирует РИА Новости постпреда России при ООН Василия Небензю.

Он также подчеркнул, что из-за злоупотребления гуманитарным коридором и тем, что Черное море "остается зоной боевых действий", Россия "не может допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра" и будет вынуждена "принять самостоятельные меры по контролю пропущенных совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов". Небензя заявил, что Москва в ближайшее время детализирует выводы и подходы к реализации зерновой сделки.