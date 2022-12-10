Россия и Турция подтвердили "пакетный" характер зерновой сделки

В МИД РФ привели детали состоявшихся 8-9 декабря подробных консультаций, которые провели замглавы министерства Сергей Вершинин и его коллега из Турции Седат Онал.

Состоялся развернутый обмен мнениями по международным и региональным сюжетам, входящим в повестку Генассамблеи и Совбеза ООН. Собеседники детально обсудили вопросы разрешения кризисов в Афганистане, Ливии, Йемене, текущую ситуацию в Ираке, восточном Средиземноморье и зоне палестино-израильского конфликта. Особое внимание было уделено развитию событий на Украине и вокруг нее. Турецкая сторона была детально проинформирована о текущем положении "на земле", постоянных атаках ВСУ на гражданские объекты и мирное население Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Собеседники рассмотрели ход реализации Стамбульских соглашений от 22 июля. Был подтвержден "пакетный" характер договоренностей – "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и Меморандума Россия – ООН по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Полное и добросовестное выполнение данных соглашений позволит помочь, в первую очередь, нуждающимся странам в Африке, Азии и Латинской Америке, а также обеспечить глобальную продовольственную безопасность, что является главными задачами сделки.