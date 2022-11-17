Эрдоган поблагодарил Путина и Зеленского за продление зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Эрдоган в своем Telegram-канале высказался о продлении на 120 дней зерновой сделки.

"Соглашение о черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с ноября 2022 г. Я выражаю благодарность Организации Объединенных Наций, генеральному секретарю господину Гутерришу, президенту России господину Путину и президенту Украины господину Зеленскому, которые проявили волю к продлению соглашения, и поздравляю всех, кто приложил свой труд", - написал Эрдоган.

Напомним, о продлении сделки сообщил сегодня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Ранее стало известно, что Запад может пойти на снятие некоторых санкций с российского экспорта в обмен на продление зерновой сделки. Решение должно быть принято до 19 ноября, когда заканчивается действие текущего соглашения. По данным Financial Times, Запад предлагает Москве возобновление возможности поставок сжиженного аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Еще одним пунктом соглашения может стать ослабление санкций в отношении Россельхозбанка. В частности, речь идет о подключении банка к системе SWIFT. Правда, как считают источники издания, на такой шаг вряд ли согласятся США.