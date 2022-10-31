31 Октября 2022
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Политика Украина
Фото: vk.com/gov.tuva

Украина, Турция и ООН согласовали движение 16 судов в Черном море без участия России

Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов, вместо ранее заявленных 14, в Черном море в рамках "зерновой сделки", говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ).

Делегациями был согласован выход 12 судов из морских портов на территории Украины, и четырех судов в обратном направлении 31 октября. ООН проинформировала российскую сторону о решении, принятом без участия Москвы, пишет Regnum.

Напомним, после атаки на Черноморский флот Россия отказалась от зерновой сделки. Минобороны РФ заявило о получении доказательств того, что беспилотники, подбитые в Севастополе, двигались по маршруту "зернового коридора".

В МИД РФ сообщили, что о дальнейших шагах можно будет судить только после прояснения всех обстоятельств атаки в Черном море.

Теги: зерновая сделка, украина, турция, оон, россия



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