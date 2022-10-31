Министры обороны России и Турции обсудили зерновую сделку

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", сообщает российское военное ведомство.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что реализация зерновой сделки без участия России вряд ли возможна. Он пояснил, что Москва перестает гарантировать безопасность судов в указанных районах судоходства. Так представитель Кремля прокомментировал планы Турции продолжить действие соглашения без РФ.

"Такая сделка вряд ли реализуема, она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантируемый", - сказал Песков.