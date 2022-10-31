Песков: Зерновая сделка сейчас вряд ли реализуема, Москва не гарантирует безопасность судов

Реализация зерновой сделки без участия России вряд ли возможна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что Москва перестает гарантировать безопасность судов в указанных районах судоходства. Так представитель Кремля прокомментировал планы Турции продолжить действие соглашения без РФ.

"Такая сделка вряд ли реализуема, она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантируемый", — заявил Песков.

Он добавил, что по линии дипломатического и других ведомств продолжаются контакты с турецкой стороной и ООН. При этом Песков отметил, что пока не может назвать условия Москвы для возможного продолжения зерновой сделки, передает RT.

Напомним, после атаки на Черноморский флот Россия отказалась от зерновой сделки. Минобороны РФ заявило о получении доказательств того, что беспилотники, подбитые в Севастополе, двигались по маршруту "зернового коридора".

Ранее Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов в Черном море в рамках зерновой сделки. ООН проинформировала российскую сторону о решении, принятом без участия Москвы.