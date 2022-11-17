В Киеве заявили о продлении зерновой сделки на 120 дней

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что "зерновая сделка" будет продлена на 120 дней.

"Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море. Продлена еще на 120 дней. Это решение было принято только что в Стамбуле. Гарантами выполнения инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция", - приводит РИА Новости запись Кубракова, сделанную им в соцсетях.

Ранее стало известно, что Запад может пойти на снятие некоторых санкций с российского экспорта в обмен на продление зерновой сделки. Решение должно быть принято до 19 ноября, когда заканчивается действие текущего соглашения. По данным Financial Times, Запад предлагает Москве возобновление возможности поставок сжиженного аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Еще одним пунктом соглашения может стать ослабление санкций в отношении Россельхозбанка. В частности, речь идет о подключении банка к системе SWIFT. Правда, как считают источники издания, на такой шаг вряд ли согласятся США.

На этом фоне замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил о том, что аммиакопровод Тольятти-Одесса исправен и может быть перезапущен, основания для поставок по нему прописаны в продуктовой сделке, при этом транзит нельзя обставлять предварительными условиями. Беспрепятственные поставки удобрений и сырья для их производства, включая аммиак, прописаны в обеих стамбульских договоренностях от 22 июля, заявил Вершинин, отвечая на вопрос, были ли получены гарантии от ООН о том, что работа аммиакопровода будет восстановлена.

"Таким образом, документальная основа для вывоза аммиака, в том числе через Черное море, имеется. В частности, это касается аммиакопровода "Тольятти-Одесса". По имеющейся информации, трубопровод находится в исправном состоянии и технически может быть перезапущен. При этом следует отметить, что речь идет об исключительно коммерческом проекте, который не должен обставляться никакими предварительными условиями", - сказал замминистра РИА Новости.

Вершинин уточнил, что поставляемого ежегодно по аммиакопроводу сырья достаточного для производства около 12 млн т удобрений для обеспечения продовольствием около 100 млн человек.

19 ноября истекает первый этап зерновой сделки. 29 октября после атак украинских беспилотников в акватории Черного моря Россия приостановила участие в ней, однако уже 2 ноября отменила это решение. Эксперты отмечали, что львиная доля зерна в рамках зерновой сделки ушла в ЕС и Турцию, а не в бедные страны, в то время как ограничения на экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ фактически продолжали действовать, хотя Москва рассчитывала, что их снимут.