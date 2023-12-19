Эрдоган предложит Путину возобновить договоренности по зерну

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует в бижайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и предложить ему возобновить договоренности по зерну.

По словам Эрдогана, он надеется на положительный ответ.

Турецкий лидер отметил, что необходимо возобновить черноморского зернового коридора работу и обеспечить нуждающиеся африканские страны.

Он добавил, что ранее были достигнуты трехсторонние договоренности с Россией и Катаром, последний будет "участвовать финансово", передает ТАСС.

Как сообщалось, Россия бесплатно предоставит зерно для стран Африки, а арабские страны оплатят перевозку. При этом арабов смущает возможность санкционных ограничений в случае, если они напрямую перевезут российское зерно в Африку, поэтому поставки будут осуществляться через Турцию, которая с выгодой для себя переработает российское зерно в муку.