Трамп опасается электромагнитного удара по США?

Президент США Дональд Трамп предложил провести саммит с лидерами РФ и КНР для обсуждения "денуклеаризации", но приоритет этой темы связан с тем, что стратеги США считают главной угрозой не прямое ядерное уничтожение, а электромагнитный импульс (ЭМИ). Об этом пишет председатель Российского Национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев.

Он отмечает, что еще при первом сроке Трампа в США определили, что современная цивилизация может быть "безопасно" уничтожена не атомной бомбой, а ЭМИ, который создает ядерное оружие. Взрыв небольшой атомной бомбы на высоте 25-50 км выведет из строя всю современную электронику в радиусе тысяч километров. Исчезнут электричество, связь и вся финансовая система. То есть достаточно одного высотного подрыва, чтобы отбросить целую цивилизацию в XVIII век.

США обеспокоены уязвимостью своей инфраструктуры и начали оценку защиты страны от ЭМИ. Параллельно Китай ведет такие же исследования, указывает Григорьев. Но официально это не комментируется.

Ранее офицер ВВС США в отставке Кристиан Орр назвал электромагнитный удар по США самой опасной военной угрозой для страны. Будто бы о нем замышляют противники Америки.