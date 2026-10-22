Губернатор Алексей Текслер инициировал новые меры поддержки семей с детьми на Южном Урале

В Челябинской области поддержка семей с детьми – один из важных приоритетов. И эта системная работа дает результаты. Сейчас в Челябинской области проживают более 50 тысяч многодетных семей. За последние пять лет их число выросло почти на 13 тысяч. Поддержка родителей и создание условий для благополучия детей остаются важными направлениями социальной политики региона.

«Мне важно, чтобы родители чувствовали поддержку региона и могли увереннее строить планы. Поэтому мы продолжаем совершенствовать региональные меры помощи семьям. Подготовлены поправки в законопроекты, предусматривающие расширение такой поддержки», - сообщил губернатор Алексей Текслер.

Среди ключевых инициатив – увеличить областной материнский капитал до 500 тысяч рублей и в таком размере будет предоставляться с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2030 года. При этом средства будут предоставляться на каждого третьего и последующего ребенка, появившегося в семье в указанный период. В случае принятия соответствующего законопроекта, сумма будет начисляться за каждого такого ребенка, а не однократно. Также предложено расширить перечень возможных способов использования областного материнского капитала. К девяти уже имеющимся возможностям, среди которых погашение ипотеки, оплата медицинских и образовательных услуг, покупка садового участка и т.д. , предлагается добавить покупку автомобиля для семьи.

Кроме того, еще одним нововведением может стать изменение сроков ежемесячной денежной выплаты при рождении второго ребенка. Сейчас она предоставляется до достижения ребенком одного года, а в случае принятия поправок период продлится до двух лет. Более того, если до двухлетия второго ребенка в семье появится третий, выплату предполагается продлить до трехлетнего возраста второго ребенка.

«На сегодняшний момент в Челябинской области сформирована комплексная система, обеспечивающая поддержку семьи, начиная с момента беременности матери и заканчивая совершеннолетием ребенка, включающая в себя 76 мер, из которых 10 – федеральных, 66 – региональных», - отмечала ранее министр социальных отношений Наталья Лугачева.

Кроме того, различные выплаты и пособия челябинские семьи получают благодаря реализации нацпроекта «Семья».

Комплексная работа в части демографической политики в регионе уже приносит реальные результаты. Так, суммарный коэффициент рождаемости и суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей на Южном Урале выше общероссийского.

К работе по поддержке семей с детьми в регионе подключаются крупные промышленные предприятия. Так, на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, состоявшемся в сентябре, ключевым вопросом повестки стала корпоративная политика, направленная на поддержку семей и улучшение демографической ситуации. По итогам было заключено трёхстороннее соглашение между профсоюзами, представителями бизнеса и органами власти, закрепляющее курс на опережающее развитие корпоративных программ помощи семьям и многодетным сотрудникам.

«Сегодня суммарный объем финансирования корпоративных программ в поддержку семьи, материнства и детства превышает в регионе 5 млрд рублей ежегодно. Важно, чтобы существенно расширялись социальные гарантии для мам-работниц. И подписанное в Миассе трехстороннее соглашение будет этому способствовать. Гарантией тому — одна из сторон: правительство Челябинской области», - сказал, комментируя итоги заседания, председатель Общественного совета при правительстве Челябинской области Вячеслав Скворцов.

Выдвинутые губернатором Южного Урала новые инициативы, направленные на поддержку семей с детьми, будут сформированы в соответствующие документы и направлены в областной парламент.

«Рассчитываю, что депутаты Законодательного Собрания Челябинской области поддержат мою инициативу. Забота должна быть ощутимой для каждой семьи. Будем и дальше работать над тем, чтобы родители получали необходимую помощь и были спокойны за будущее своих детей», - отметил Алексей Текслер.