Губернатор Алексей Текслер инициировал новые меры поддержки семей с детьми на Южном Урале

24 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Челябинская область
Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Губернатор Алексей Текслер инициировал новые меры поддержки семей с детьми на Южном Урале

В Челябинской области поддержка семей с детьми – один из важных приоритетов. И эта системная работа дает результаты. Сейчас в Челябинской области проживают более 50 тысяч многодетных семей. За последние пять лет их число выросло почти на 13 тысяч. Поддержка родителей и создание условий для благополучия детей остаются важными направлениями социальной политики региона.

«Мне важно, чтобы родители чувствовали поддержку региона и могли увереннее строить планы. Поэтому мы продолжаем совершенствовать региональные меры помощи семьям. Подготовлены поправки в законопроекты, предусматривающие расширение такой поддержки», - сообщил губернатор Алексей Текслер.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Среди ключевых инициатив – увеличить областной материнский капитал до 500 тысяч рублей и в таком размере будет предоставляться с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2030 года. При этом средства будут предоставляться на каждого третьего и последующего ребенка, появившегося в семье в указанный период. В случае принятия соответствующего законопроекта, сумма будет начисляться за каждого такого ребенка, а не однократно. Также предложено расширить перечень возможных способов использования областного материнского капитала. К девяти уже имеющимся возможностям, среди которых погашение ипотеки, оплата медицинских и образовательных услуг, покупка садового участка и т.д. , предлагается добавить покупку автомобиля для семьи.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Кроме того, еще одним нововведением может стать изменение сроков ежемесячной денежной выплаты при рождении второго ребенка. Сейчас она предоставляется до достижения ребенком одного года, а в случае принятия поправок период продлится до двух лет. Более того, если до двухлетия второго ребенка в семье появится третий, выплату предполагается продлить до трехлетнего возраста второго ребенка.

«На сегодняшний момент в Челябинской области сформирована комплексная система, обеспечивающая поддержку семьи, начиная с момента беременности матери и заканчивая совершеннолетием ребенка, включающая в себя 76 мер, из которых 10 – федеральных, 66 – региональных», - отмечала ранее министр социальных отношений Наталья Лугачева.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Кроме того, различные выплаты и пособия челябинские семьи получают благодаря реализации нацпроекта «Семья».

Комплексная работа в части демографической политики в регионе уже приносит реальные результаты. Так, суммарный коэффициент рождаемости и суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей на Южном Урале выше общероссийского.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

К работе по поддержке семей с детьми в регионе подключаются крупные промышленные предприятия. Так,  на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, состоявшемся в сентябре, ключевым вопросом повестки стала корпоративная политика, направленная на поддержку семей и улучшение демографической ситуации. По итогам было заключено трёхстороннее соглашение между профсоюзами, представителями бизнеса и органами власти, закрепляющее курс на опережающее развитие корпоративных программ помощи семьям и многодетным сотрудникам.

«Сегодня суммарный объем финансирования корпоративных программ в поддержку семьи, материнства и детства превышает в регионе 5 млрд рублей ежегодно. Важно, чтобы существенно расширялись социальные гарантии для мам-работниц. И подписанное в Миассе трехстороннее соглашение будет этому способствовать. Гарантией тому — одна из сторон: правительство Челябинской области», - сказал, комментируя итоги заседания, председатель Общественного совета при правительстве Челябинской области Вячеслав Скворцов.

Выдвинутые губернатором Южного Урала новые инициативы, направленные на поддержку семей с детьми, будут сформированы в соответствующие документы и направлены в областной парламент.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Рассчитываю, что депутаты Законодательного Собрания Челябинской области поддержат мою инициативу. Забота должна быть ощутимой для каждой семьи. Будем и дальше работать над тем, чтобы родители получали необходимую помощь и были спокойны за будущее своих детей», - отметил Алексей Текслер.

Теги: алексей текслер, демография, материнский капитал, поддержка семей с детьми


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети