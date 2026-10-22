Тюменская областная дума приняла закон о корректировке областного бюджета на 2026 год

Тюменская областная дума приняла закон о корректировке областного бюджета на 2026 год, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Доходы областного бюджета на 2026 год увеличены более чем на 1,6 миллиарда рублей, расходы уменьшены на 9,4 миллиарда рублей.



Объем финансирования увеличен по таким разделам расходов областного бюджета, как "Образование", "Здравоохранение", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт".



"Правительство Тюменской области разумно подходит к обеспечению сбалансированности бюджета и удерживает курс на сохранение финансовой стабильности и долговой устойчивости. В целом расходы на финансирование социальной сферы в 2026 году увеличиваются более чем на 10 миллиардов рублей, или на пять с половиной процентов. Все социальные обязательства обеспечены финансированием и будут выполнены в полном объеме", – подчеркнула председатель комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Ольга Швецова.

Кроме того, фракция "Единой России" Тюменской облдумы внесла в проект областного бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов свои предложения. Об этом сообщил руководитель фракции Андрей Артюхов.

Они направлены на оказание поддержки многодетным и малообеспеченным семьям, участникам СВО и их близким. Также предлагается предусмотреть бюджетные ассигнования на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение детских садов и школ, строительство школ в сельской местности; реализацию программ патриотического воспитания.