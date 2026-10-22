Нацбанк Казахстана выпускает монету‑украшение "AQYQ"

Нацбанк Казахстана выпускает необычную монету - ее можно носить как украшение. Выпуск стартует 27 октября.

Монету сделали на Казахстанском монетном дворе из серебра 925 пробы, в нее вставили сердолик. Вес изделия - 20 граммов, диаметр - 33 миллиметра. Название "AQYQ" связано с казахским словом "акык": так называют камни из группы халцедонов, которые часто используют в украшениях.

Дизайн выполнили в традициях казахского ювелирного искусства: применили технику зерни, на обороте разместили орнамент и инкрустацию сердоликом. В верхней части есть отверстие - чтобы вешать монету на цепочку или шнурок как кулон.

При этом монета остается платежным средством: ее номинал - 1000 тенге (примерно 180 рублей). Всего выпустят 5000 экземпляров.

Ранее банк России выпустил инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" - они поступили в обращение с 21 августа. В серию вошли серебряные и золотые монеты номиналом от 100 до 10 000 рублей: серебряная на 100 рублей (из серебра 999‑й пробы, диаметр 100 мм) и золотые - на 100 рублей (30 мм), 200 рублей (33 мм) и 10 000 рублей (100 мм), все из золота 999‑й пробы.