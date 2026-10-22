"Новые люди" добиваются прозрачного возврата средств за авиабилеты

Фракция "Новые люди" предложила Минтрансу ввести единый порядок возврата денег за авиабилеты при отмене рейсов. Депутаты хотят, чтобы деньги возвращали не позже чем через десять дней после одного запроса, пишет "РГ".

Правила должны быть одинаковыми для всех агентов. Если рейс отменили, авиакомпания сразу уведомляет пассажира - тот выбирает: лететь другим рейсом или получить деньги. При этом возврат хотят сделать автоматическим: средства должны сами приходить на карту, без лишних заявлений.

Сейчас каждая авиакомпания устанавливает свои правила возврата, из‑за чего процесс часто затягивается на недели и месяцы. Пассажирам приходится разбираться с перевозчиком и агентом — те нередко перекладывают ответственность друг на друга.

Один из авторов идеи, член Комитета Госдумы по транспорту Максим Гулин, отметил, что для новой системы не нужно создавать отдельную инфраструктуру. У авиакомпаний уже есть личные кабинеты и SMS‑уведомления - их можно использовать для быстрых возвратов и оповещения клиентов.