Зарплаты в особых экономических зонах: рост почти в два раза за пять лет

Зарплаты в особых экономических зонах (ОЭЗ) России за пять лет выросли на 96 % - до 140 тысяч рублей, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Сейчас они выше среднероссийских почти на 40 %, а в 73 % регионов с ОЭЗ - выше среднерегиональных.