Зарплаты в особых экономических зонах: рост почти в два раза за пять лет
Зарплаты в особых экономических зонах (ОЭЗ) России за пять лет выросли на 96 % - до 140 тысяч рублей, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Сейчас они выше среднероссийских почти на 40 %, а в 73 % регионов с ОЭЗ - выше среднерегиональных.
В России работают 62 ОЭЗ: 40 промышленно‑производственных, 7 технико‑внедренческих, 13 туристско‑рекреационных и 2 портовые. ОЭЗ дают бизнесу льготы и в ряде случаев - режим свободной таможенной зоны; их цель - развивать технологии, производства, туризм и инфраструктуру.