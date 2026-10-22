Экспорт виноградосодержащих напитков из РФ резко вырос

Российские производители заметно нарастили экспорт виноградосодержащих напитков. За восемь месяцев они отправили за рубеж почти две тысячи тонн такой продукции - фактически отгрузили 1,9 тысячи тонн ароматизированных напитков. Выручка от поставок достигла примерно 4,7 миллиона долларов, пишет "РГ".

По сравнению с тем же периодом прошлого года объемы выросли серьезно: в натуральном выражении - в 139 раз, в денежном - в 157 раз. Такие данные приводит федеральный центр "Агроэкспорт" в своем канале в MAX.

Главным покупателем стала Грузия - туда ушло около 99 % всех поставок. Еще часть продукции приобрела Абхазия.