МВД: В Москве девушка зарезала бывшего парня

В жилом доме на Нижегородской улице в Москве погиб молодой парень. Убийство вменили его бывшей.

По данным следствия, 22 октября в квартире нашли тело пострадавшего, который умер от ножевого ранения. По подозрению в убийстве задержана бывшая девушка молодого человека. Вскоре её доставят к следователю, сообщает Главное следственное управление СКР по Москве.

По данным ГУ МВД по Москве, подозреваемая – 21-летняя уроженка Ямала, её погибшему парню было 22 года. По предварительным данным, он пришёл к ней пьяным. Экс-влюблённые поссорились. Девушка взяла кухонный нож и один-единственный раз ударила им парня в грудь. Тот упал. Девушка сама вызвала "скорую", однако к моменту приезда врачей пострадавший уже умер.