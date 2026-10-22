Россия и Украина обменялись телами погибших по формуле 252 на 25
Россия и Украина провели обмен телами погибших бойцов.
Россия передала 252 тела, Украина – 25. Обмен состоялся в Белоруссии, пишет ТАСС.
Предыдущий обмен прошёл 17 сентября.
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Россия и Украина провели обмен телами погибших бойцов.
Россия передала 252 тела, Украина – 25. Обмен состоялся в Белоруссии, пишет ТАСС.
Предыдущий обмен прошёл 17 сентября.
Теги: Белоруссия, обмен, тела
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