Галявиева признали вменяемым, - Baza

"Казанского стрелка" Ильназа Галявиева признали вменяемым, сообщает Baza.

Обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии № 175 проходил экспертизу в психиатрической больнице № 6 Санкт-Петербурга. По данным телеграм-канала, она закончилась 13 октября.

Специалисты признали, что Галявиев осознавал свои действия во время подготовки и атаки на школу, утверждает Baza.

Ранее Общественная наблюдательная комиссия сообщила, что Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения массового расстрела. Однако в Следственном комитете России опровергли эти данные.

В середине сентября появилась информация о перевозе Галявиева в петербургский СИЗО, предположительно – для проведения дополнительных экспертиз. Лето Галявиев провел в московских СИЗО – туда его из Татарстана направили на психиатрическую экспертизу.

Напомним, 11 мая этого года Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии № 175. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали.