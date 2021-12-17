Галявиев извинился за стрельбу в казанской гимназии

Ильназ Галявиев, устроивший массовое убийство в казанской гимназии, извинился за свое преступление.

"Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал", - сказал Галявиев в интервью изданию "Реальное время".

"Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших", - добавил он.

Ранее в СКР сообщили, что Галявиев полностью признал вину и заявил о раскаянии. Ему предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям. Молодой человек признан вменяемым по результатам экспертизы.

Напомним, 11 мая этого года Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии № 175. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали.