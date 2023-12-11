В УФСИН опровергли, что Галявиев перестал связываться с родными

В УФСИН по Оренбургской области опровергли информацию о том, что отбывающий пожизненный срок за массовое убийство Ильназ Галявиев не выходит на связь с родственниками.

По данным "МК", отец Галявиева заявил правозащитникам, что тот якобы не выходит на связь почти два месяца.

В УФСИН заявили, что осужденный продолжает отбывать назначенное ему судом наказание в исправительной колонии. Он получает корреспонденцию и пишет письма, в частности, последнее письмо родителям он отправил 4 декабря, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее стало известно, что Галявиев, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии №175, будет отбывать наказание в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области.

Галявиев совершил атаку на школу 11 мая 2021 года, погибли семь детей и две учительницы. 139 человек получили тяжелые ранения. Всего пострадавшими по этому делу были признаны более 600 человек. Галявиеву было предъявлено обвинение в массовом убийстве, покушении на убийство, повреждении имущества и изготовлении взрывного устройства. Экспертиза признала его вменяемым. В апреле текущего года суд приговорил Ильназа Галявиева к пожизненному сроку.