Напавший на школу в Казани стрелок скрупулёзно готовился к налёту

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о том, что стрелок, напавший на гимназию №175 в Казани, скрупулёзно готовился к этому, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Благодаря комплексному криминалистическому сопровождению расследования вооруженного нападения на учеников и преподавателей гимназии в Казани была обнаружена картечь использованных обвиняемым патронов. Осуществлены результативные осмотры и анализ информации из принадлежащих ему мобильных устройств, исследованы интересующие следствие интернет-ресурсы. Так, в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Напомним, 11 мая этого года Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии № 175. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали.