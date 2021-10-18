18 Октября 2021
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Происшествия Приволжский ФО
(2005) | Фото: www.kazan1000.ru

Напавший на школу в Казани стрелок скрупулёзно готовился к налёту

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о том, что стрелок, напавший на гимназию №175 в Казани, скрупулёзно готовился к этому, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Благодаря комплексному криминалистическому сопровождению расследования вооруженного нападения на учеников и преподавателей гимназии в Казани была обнаружена картечь использованных обвиняемым патронов. Осуществлены результативные осмотры и анализ информации из принадлежащих ему мобильных устройств, исследованы интересующие следствие интернет-ресурсы. Так, в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Напомним, 11 мая этого года Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии № 175. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали.

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Напавший на школу в Казани стрелок скрупулёзно готовился к налёту

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Теги: Ильназ Галявиев, Александр Бастрыкин



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