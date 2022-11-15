Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, полностью признал вину

Ильназ Галявиев в суде полностью признал вину в убийстве девяти человек в казанской гимназии № 175.

"Вину признаю полностью", - сказал обвиняемый, отвечая на вопрос судьи. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в результате атаки на гимназию 11 мая 2021 года погибли семь детей и две учительницы. 24 человека пострадали.

Галявиеву предъявлено обвинение в массовом убийстве, покушении на убийство, повреждении имущества и изготовлении взрывного устройства. Экспертиза признала молодого человека вменяемым. Стрелку грозит пожизненное заключение.