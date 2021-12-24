Казанскому стрелку Галявиеву запретили писать домой родным на татарском языке - СМИ

Находящемуся в СИЗО Ильназу Галявиеву запрещают писать письма родственникам (в том числе отцу) на татарском языке.

Из Казани, где стрелок напал на школу, его перевели в Москву – здесь Галявиев проходил психиатрическую экспертизу (и был признан вменяемым). Затем вернули обратно в столицу Татарстана, но резонансное дело ведут следователи из центрального аппарата СКР, которые не знают татарского языка. А поскольку письма Галявиева проверяют, то и писать их потребовали на русском языке, пишет Telegram-канал Mash.

Галявиев ожидает суда присяжных. Ранее он заявил, что раскаивается в содеянном и извиняется, но при этом понимает, что слова не вернут погибших.

Ему предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям.

Напомним, 11 мая этого года Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии № 175. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали.