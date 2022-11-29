29 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU / Мария Стеблянко

В Казани судят молодого человека, планировавшего покушение на следователей по делу Галявиева

Советский районный суд Казани рассматривает уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Ленска (Якутия). По данным следствия, он планировал нападение на следователей, расследовавших стрельбу в гимназии №175.

Как сообщает прокуратура Татарстана, прокурор республики просил суд направить его на принудительное лечение.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что юноша страдает психическим расстройством и преступление он совершил в состоянии невменяемости.

По версии следствия, в мае прошлого года молодой человек, "вдохновившись преступными действиями обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии №175", проникся к нему симпатией и решил убить следователей. Через несколько недель после трагедии он приехал в Казань, арендовал квартиру, окна которой выходили на гимназию, и наблюдал за работой следственной группы.

На смартфоне и компьютере молодого человека были найдены поисковые запросы о том, где можно купить оружие и компоненты для взрывчатки. Также юноша пытался приобрести через интернет охотничье ружье, но продавец отклонил заявку.

Ранее сообщалось, что Ильназ Галявиев в суде полностью признал вину в убийстве девяти человек в казанской гимназии № 175.

Напомним, в результате атаки на гимназию 11 мая 2021 года погибли семь детей и две учительницы. 24 человека пострадали.

Теги: казань, галявиев, следователи



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