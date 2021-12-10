"Казанский стрелок" Галявиев признан вменяемым

Ильназу Галявиеву, устроившему расстрел в казанской гимназии, предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям, сообщили в Следственном комитете РФ. Он признан вменяемым по результатам экспертизы.

По данным ведомства, обвиняемый полностью признал вину и заявил о раскаянии.

В СК выяснили, что юноша устроил массовый расстрел в гимназии, подражая представителям одной из "деструктивных интернет-субкультур".

Потерпевшими по делу о стрельбе в Казани признаны более 600 человек.

Напомним, 11 мая этого года Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии № 175. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали.

Ранее Общественная наблюдательная комиссия сообщила, что Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения массового расстрела. Однако в Следственном комитете России опровергли эти данные.

В ноябре Baza сообщила, что "казанского стрелка" Ильназа Галявиева признали вменяемым.