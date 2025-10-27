27 Октября 2025
в россии
Общество В России
Фото: Telegram/Mash

Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, не стал обжаловать приговор

Ильназ Галявиев, пожизненно осужденный за убийство девяти человек в казанской гимназии, не стал обжаловать приговор в Верховном суде РФ.

Как пишет РИА Новости, в Верховном суде РФ заявили, что жалоба Галявиева или адвоката в интересах этого осужденного не поступала. Таким образом, срок на подачу кассационной жалобы истек.

Галявиев совершил атаку на гимназию №175 в Казани 11 мая 2021 года, погибли семь детей и две учительницы. 139 человек получили тяжелые ранения. Всего пострадавшими по этому делу были признаны более 600 человек. Галявиеву было предъявлено обвинение в массовом убийстве, покушении на убийство, повреждении имущества и изготовлении взрывного устройства. Экспертиза признала его вменяемым. В апреле 2023 года суд приговорил Галявиева к пожизненному сроку. Ранее стало известно, что Галявиев будет отбывать наказание в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области.

Теги: галявиев, казань, гимназия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

