Акция против QR-кодирования в Екатеринбурге собрала больше 300 человек

Сегодня в Екатеринбурге в парке "Южный" за ТЦ "Дирижабль" прошел массовый пикет против ограничений прав граждан QR-кодами, передает корреспондент Накануне.RU. Протестная акция согласована с Министерством общественной безопасности и организована общественным движением "РодНадзор" ("Родительский надзор").



Ранее было заявлено, что на количество человек ограничений не накладывается, потому сегодня на протестную акцию собралось более трех сотен жителей города. У пикетирующих в руках были плакаты, надписи на которых гласили о приравнивании QR-системы к фашизму, а людей к товару.

Повсюду слышались разговоры о несовершенстве системы здравоохранения, нарушении прав людей и безответственности государства и регионального правительства в отношении своих граждан. Некоторые участники акции вели себя жестко, кто-то выступал за отмену только QR-кодов, кто-то протестовал и против обязательной вакцинации, но были и те, кто заявлял, что к таким ограничениям привела в первую очередь Конституция.



"Я считаю, что люди борются со следствием, а не причиной. Я не против того, за что они выступают, но они против власти, государства, хотя государство действует в рамках того, что прописано в Конституции. 15.ч.4 и 13. ч.2 , которая запрещает госидеалогию. Есть еще расшифровка пленума суда от 2003 года, которая расшифровывает полностью 15.ч.4, где указывает, что мы подчиняемся специализированным учреждениям ООН, а ООН взаимодействует с ВОЗ, МВФ и там пошло-пошло к тому, кому мы на самом деле подчиняемся. Мы - не самостоятельная страна пока что. Надо это изменить и тогда уже будем жить по своим правилам", - заявил активист Дмитрий.

Некоторые из участников акции уже имеют QR-код после вакцинации, но заявляют, что поставили прививку далеко не добровольно. Почти каждого из них вынудили привиться на работе, поставив условие: "Либо вакцинация, либо удаленка/отстранение/увольнение". Других же "вынуждает" вакцинироваться безысходность. Так, по словам одной из пикетирующих, ее близкому знакомому с диагностированным раком врач не выдал справку о противопоказании к вакцинации, заявив что у того только один выход - сидеть дома.

"Всё запрограммированно, всё делается для того, чтобы нас в такие рамки загнать, чтобы мы ни шелохнуться, ни пикнуть не могли. Вакцинация должна быть только добровольной. Хочет человек привиться, как раньше от гриппа, пусть прививается. А так, чтобы меня кто-то принуждал... У меня мой иммунитет всю жизнь справлялся. Человек должен сам отвечать за своё здоровье - не надо так обо мне переживать, Я сама о себе позабочусь, тем более своём здоровье. Я каждый раз ловлю себя на мысли, что каждое утро просыпаюсь уже в стрессе. На телевидении бесконечная реклама вакцинации и QR-кодов. Да что это за зомбирование?!! Это НЕнормально! Страна полного идиотизма. Верхушка власти не живёт с народом. Они не ходят туда где мы, они не питаются там где мы, не покупают те же продукты. Они не лежат в тех больницах, не лечатся там где лечат нас, в поликлиниках не стоят. О чём они думают? О нас что ли? Нет! Это все не для нас", - рассказала девушка.

Ее поддержала еще одна активистка, заявив, что из-за вакцинации вся ее семья осталась без возможности купить детям элементарно одежду. Введение QR-кода в ЖД и на самолеты лишают детей возможности увидеться с бабушками и дедушками, а остальную семью прав на свободу.

"Я считаю что наши права нарушены, тем более, что в уставе Свердловской области прописаны полномочия губернатора. Пункт 1 этой статьи говорит, что необходимо защищать права и свободу человека и гражданина, общественный порядок и законность. Но как мы видим - полностью свои полномочия губернатор не выполняет. Я считаю, что у нас готовится какая-то революция. У нас просто забирают свободу. Прививка, как говорил нам президент, это добровольно, а по факту и по всем документам получается принудительная, потому что свободно мы не можем передвигаться без этой прививки", - подчеркнула общественница.

Против QR-кодов выступают и пенсионеры. Кто-то боится прививаться, не доверяя рекламе, где фигурируют якобы привитые люди их возраста. Кто-то же боится не за себя, а за близких и того, как может обернуться ситуация с такого рода ограничениями уже в ближайшем будущем.

"Введение QR-кода - это пиар-ход. Это большая массовая манипуляция человеком. Цензурных слов уже мало. У меня внуки, я сюда пришла из-за себя, своих детей и своих внуков. Они ещё маленькие, но если сегодня я за них не заступлюсь, кто за них заступится? Завтра они будут никто. Уже сейчас из них пытаются сделать "ничего". Я считаю, что бороться надо здесь и сейчас. Бороться надо было раньше, но я верила, до 2018 года верила в то, что нас защищают, что я в безопасности, А сейчас я вижу, что словом "патриотизм" спекулируют, просто используют его для того, чтобы заставить людей делать то, что выгодно властьпредержащим. Я верю в обман, массовое мошенничество, в сговор верю. Только я не верю в то, что нас пытаются защитить. Я считаю что то, что сейчас происходит в нашей стране, намного страшнее чем то, что могло бы произойти с каким-то военным конфликтом. Если мы сегодня не проснёмся и не начнём защищать самих себя, то этого не произойдёт никогда. Я не хочу перекладывать своё бездействие на плечи своих детей и своих внуков", - рассказала пенсионерка.



Акция длилась час и к этому времени многие уже замёрзли, из-за чего даже стали водить хороводы под "Катюшу". В это время организаторы собирали подписи под обращением к генеральному прокурору РФ Краснову с требованием отменить QR-коды.



На протестной акции также присутствовали сотрудники полиции. Многие из протестующих были без масок, так как акция проходила на улице, но старались соблюдать социальную дистанцию, за чем следили сами организаторы. Задержаний не было.

Как сообщало Накануне.RU, в начале ноября в Свердловском областном суде был зарегистрирован первый иск, оспаривающий пункт в указе губернатора о введении в регионе QR-кодов. Предварительное судебное заседание состоится на следующей неделе.