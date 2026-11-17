Президент Монголии уходит в отставку

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух заявил о намерении досрочно покинуть пост на фоне обвинений в коррупции при строительстве железной дороги, сообщает Associated Press. Хурэлсух отверг обвинения, но согласен уйти в отставку для проведения независимой проверки.

Ранее оппозиционная Демократическая партия потребовала расследовать предполагаемые взятки на $110 млн при строительстве магистрали Таван-Толгой — Гашуунсухайт, угрожая процедурой импичмента. При этом Антикоррупционное агентство Монголии недавно сообщило об отсутствии подтверждений фактов передачи и получения денег.

Решение об отставке должен принять парламент. Согласно местной конституции, полномочия президента перейдут председателю парламента, а новые выборы должны пройти в течение четырех месяцев. Хурэлсух занимает пост с июня 2021 года, его срок истекает в 2027 году.