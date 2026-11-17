РЖД готовят плацкарт с более просторными полками

РЖД готовят к выпуску обновленный плацкартный вагон габарита Т - его сборку планируют завершить в этом году. Вагон делают на Тверском вагоностроительном заводе.

Заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников в интервью "РИА Новости" рассказал, что поперечные полки станут длиннее на 14 см - до 189,1 см, а шире - на 3 см, до 62,7 см. Боковые полки тоже увеличат: длину доведут до 187,5 см (это плюс 10 см), ширину - до 58,5 см (плюс 4 см).

Сертификат соответствия на вагон рассчитывают получить в апреле-мае 2027 года. Колесников отметил, что новые вагоны подойдут для любых маршрутов. Из них планируют формировать полноценные составы - с купе, СВ, плацкартом и вагоном‑рестораном, чтобы пассажиры путешествовали в современном комфортном формате.